Canicattini Bagni, in visita i componenti il Distretto Sicilia della Fidapa al Museo Civico Tempo

In visita, ieri, a Canicattini Bagni, al Museo Civico Tempo (Museo dei Sensi, del Tessuto, dell’Emigrazione e della Medicina Popolare), un gruppo del Distretto Sicilia della Fidapa, presieduto da Cettina Corallo, Past-Presidente Rosa Maria La Scola, in occasione del Convegno Distrettuale “Sicily … Landscapes of Soul” dal titolo “La fonte, il vulcano, il corallo. Città immaginate tra storia, identità e cultura”, che si è svolto nel pomeriggio nell’aula consiliare “G. Spada” di Floridia.

Ad accogliere il gruppo il sindaco Marilena Miceli, l’Assessore alla Cultura e Turismo, Loretta Barbagallo, il Presidente del Museo Civico Tempo, l’etnoantropologo e guida naturalistica, Paolino Uccello, e gli operatori museali della struttura capofila del Sistema Rete Museale Iblei.

"Siamo orgogliosi di questa scelta – ha detto il Sindaco Miceli – e a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della nostra comunità, vi ringrazio, in quanto rimarca il buon lavoro che in questi anni abbiamo fatto per valorizzare il patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed enogastronomico della nostra città e, in sinergia con le altre realtà museali, dei Comuni vicini, di tutto il territorio ibleo, gran parte del quale inserito nella Heritage List dell’Unesco, al centro del quale si trova incastonata Canicattini Bagni, con il suo Liberty e la sua storia musicale con una banda di ben 150 anni."