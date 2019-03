Siracusa, Parco della Neapolis: Granata e Moschella "Biglietteria non può essere spostata da Casina Cuti"

"L’attuale collocazione della biglietteria del Parco non può essere messa in discussione poiché frutto di un “patto” tra i titolari delle attività, il Comune e la Regione". Così l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, l'assessore alle Attività produttive, Fabio Moschella replica alla polemica sul trasloco della biglietteria del Parco Archeologico della Neapolis.

"All’epoca dello spostamento degli esercizi commerciali dall’area interna al Parco, all’attuale localizzazione infatti, fu posta come condizione del trasferimento quella della biglietteria a Casina Cuti, in modo da agevolare il transito dei visitatori del Parco archeologico nella nuova area commerciale. - spiegano i due - Lo spostamento della biglietteria costituirebbe quindi non solo un venir meno di un patto sottoscritto ma un sostanziale isolamento dell’area commerciale delle rivendite dei souvenirs.

Apriremo un immediato confronto con i responsabili del Parco per evitare decisioni penalizzanti per i nostri operatori”.