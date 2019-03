Siracusa, centri comunali di raccolta: Forza Italia indica le criticità

Aprire i CCR alle 8 del mattino, riattivare le postazioni mobili di raccolta e incrementare i cassoni per gli gli sfalci di potatura. Sono le richieste del gruppo consiliare di Forza Italia al Consiglio comunale di Siracusa, composto da Federica Barbagallo, Giovanni Boscarino, Alessandro Di Mauro e Ferdinando Messina, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo con la collaborazione di Matteo Melfi e del coordinatore cittadino del partito Gianmarco Vaccarisi.

"È evidente- scrivono in una nota - che la chiusura del servizio mobile di raccolta nei giorni settimanali produce un sovraffollamento nelle piattaforme di Arenaura e Targia, amplificato da orari scomodi. Non è possibile inoltre - evidenziano - che i centri siano sprovvisti di bagni.

Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati nelle aree urbane ed extra-urbane, con riferimento ad aree come Tivoli, Arenella, Isola, i consiglieri sollecitano interventi urgenti per evitare che diventino sempre più discariche a cielo aperto.