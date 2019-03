Siracusa, Marcella Carpinteri prima alle finali di Coppa Italia di Nippon Kempo

Marcella Carpinteri, alunna della Vittorini, ha conquistato il primo posto per la sua categoria alle finali di Coppa Italia di Nippon Kempo disputate a Varese il 17 marzo scorso.

La palestra Bushido Kai Siracusa Nippon Kempo, associata alla A.S.D. FINK riconosciuta a livello internazionale dalla Federazione Giapponese “ Zenkoku Renmei”, ha rappresentato tutta la Sicilia alle finali.

Soddisfazioni e riconoscimenti per tutta la squadra della Bushido Kai, specializzate in Nippon Kempo, declinazione del Ju-Jitsu, arte marziale ibrida, introdotta e praticata a Siracusa dal maestro Giuseppe Cassia.

I “Magnifici 12” componenti della squadra siracusana hanno conseguito i primi podi.