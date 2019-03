Siracusa, grande partecipazione per le Giornate Fai di Primavera

Grande partecipazione tra sabato e domenica per le Giornate Fai di Primavera 2019 per i tre siti di Siracusa e provincia..

Nel capoluogo, il Convento Regio di San Domenico, in Piazza San Giuseppe, ha riaperto dopo 153 anni dal suo smembramento e sono stati circa 2500 i visitatori accompagnati dai volontari del Fai e assistiti dalla Protezione civile.

A Lentini, per l'itinerario "Viaggio nei luoghi del martirio e della città medievale" i partecipanti sono stati 300. Hanno potuto entrare in luoghi della città antica normalmente inaccessibili e riscoprire la Lentini dei primordi del Cristianesimo e dei Santi Patroni, Alfio, Filafelfo e Cirino.

A Sortino in 800 hanno riscoperto quartieri e strade della città sepolta e hanno potuto ammirare le opere d'arte conservate nei musei e in chiesa Madre e nella Chiesa di Santa Sofia. E' stato possibile, inoltre, visitare per la prima volta nella sua integrità la Sortino sepolta dal terremoto del 1963.