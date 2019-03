Siracusa, si scaldano i motori per il Pride 2019

Si scaldano i motori per il Gay Pride che quest'anno compie 50 anni. L'associazione Arcigay chiama a raccolta le realtà associative e comunque interessate per giorno 27 marzo 2019 alle ore 18:30 presso la sede sita in Corso Gelone 103 scala D 6° piano.

"E’ davvero con grande orgoglio e soddisfazione che Arcigay Siracusa quest’anno festeggia il primo lustro del Pride, un percorso difficile ma che in questi anni ci ha regalato la gioia di vedere crescere progressivamente questa grande manifestazione che è riuscita a coinvolgere la città e sempre più persone" - dice il presidente Armando Caravini.

"E’ stata una sfida che Arcigay Siracusa ha voluto affrontare con determinazione e che quest’anno, proprio in occasione della grande ricorrenza di Stonewall, vuole condividere con quanti più soggetti possibili, organizzando in base alle disponibilità e singole esperienze di ciascuna associazione e/o realtà un percorso che consenta a ciascuna di esse di offrire il proprio apporto" - dice il presidente di Arcigay Siracusa.