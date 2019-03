Siracusa, è allarme furti ai danni dei turisti in Ortigia: una giuda turistica sarebbe stata pure minacciata

I turisti che visitano Ortigia vittime di diversi furti negli ultimi giorni. L'allarme viene lanciato da alcune guide turistiche che accompagnano i visitatori nel centro storico di Siracusa.

Si sarebbero verificati addirittura 4 di furti di portafogli in una sola giornata. Da quello che è dato sin qui sapere pare anche che una guida, intervenuta in un caso contro i borseggiatori, sia stata aggredita e minacciata dai malviventi che pare agiscano in gruppo. Questo episodio si sarebbe verificato tra la chiesa dei Gesuiti e Piazza Duomo.

Inutile dire che si ripropone urgente il problema dei controlli e della vigilanza per mantenere integra l'immagine e il buon nome della città che fa dell'accoglienza uno dei suoi punti di forza.