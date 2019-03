Basilicata, parziali: Vito Bardi è avanti con il 42,5%

Il centrodestra si avvia a vincere le elezioni regionali in Basilicata, per la prima volta dopo 24 anni: con lo spoglio delle sezioni al 50%, il candidato governatore Vito Bardi è avanti con oltre il 42% delle preferenze. Il Movimento 5 stelle crolla invece rispetto alle scorse politiche, ma resta primo partito (19,3%) in un testa a testa con la Lega (18,7%). Carlo Trerotola del centrosinistra è secondo, poco sotto il 35%. Male il Partito democratico, che si ferma all'8,5%. In rialzo l'affluenza, al 53,58%.