Floridia in festa per Corritalia 2019

Diverse associazioni sportive hanno preso parte oggi a Floridia a Corritalia 2019. L' evento, organizzato da AICS con il Patrocinio del Comune di Floridia si è tenuto in Piazza Del Popolo, e ha visto esibizioni di calcio, Volley, Atletica Leggera, Danza, Arti Marziali. La manifestazione si è conclusa con una passeggiata non competitiva in un percorso cittadino di 3 km aperta a tutti. Ai partecipanti è stata donata la maglia celebrativa e la medaglia dell’evento.

Nel corso dell' iniziativa, alla quale hanno preso parte il sindaco di Floridia, Gianni Limoli e l' Assessore allo sport Davide Gozzo, il presidente regionale Aics Liddo Schiavo e il coordinatore tecnico del Coni Feliciano Di Blasi hanno premiato Wilson Marquez campione italiano junior m 800 e il suo allenatore Salvo Dell' Aquila.