Siracusa, l'Eurialo perde ancora: 3-1 ad Avola

Fine settimana negativo per le squadre principali dell’Eurialo Siracusa. Quella che milita in serie C è stata nuovamente battuta, perdendo ieri con il punteggio di 3-1 sul campo dell’Avola. E’ scivolata in casa invece la compagine di Prima Divisione, che sperava di cogliere la terza vittoria consecutiva e invece ha ammainato bandiera bianca (3-1) contro il Modica.

Al tensostatico di Avola la squadra verdeblù, senza le indisponibili Di Mauro, Longo e Corso, ha perso a 17 il primo set, a 19 il secondo, mentre nel terzo ha avuto una reazione d’orgoglio, riuscendo a riaprire la partita grazie soprattutto alla caparbietà di Katia Aquilino, che ha trascinato le sue compagne al successo del parziale, chiusosi sul 26-24. Nel quarto parziale però l’Eurialo ha perso 25-20. Le siracusane hanno sbagliato soprattutto in ricezione e in attacco.