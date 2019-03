Augusta, controlli antidroga: 3 denunce e 3 segnalazioni

Controlli antidroga dei Carabinieri nell'Augustano. I Carabinieri hanno denunciato tre persone con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio ed altrettante persone sono state segnalate alla Prefettura in quanto assuntori.

Ad Augusta, una donna, F.M. di 47 anni, è stata denunciata perché nella propria abitazione è stata trovata una quantità residuale di cocaina, un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. Alla donna è stata sequestrata anche una somma in denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A Villasmundo, due giovani di 27 e 20 anni, residenti a Melilli, sono stati denunciati perché, alla vista della pattuglia, si davano alla fuga a bordo di un’auto, disfacendosi di un involucro contenente 10 grammi di cocaina.

Inoltre, durante i controlli eseguiti in Contrada Scardina, ad Augusta, fra la vegetazione di un cortile condominiale, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente 16 grammi di cocaina. Sono in corso le indagini dei Carabinieri.