Avola, tentata rapina a cartolibreria: 50enne finisce in carcere

Avrebbe tentato, agli inizi del mese, una rapina ai danni di una tabaccheria di Avola e sarebbe stato sorpreso in possesso di strumenti atti ad offendere. Nel corso della giornata di ieri, è stato arrestato dai Carabinieri in ottemperanza all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa. Si tratta di Salvatore Bianca, 50enne di Noto, attualmente agli arresti domiciliari. L'uomo, che dovrà rispondere anche di evasione dagli arresti domiciliari, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Cavadonna.