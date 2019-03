Palermo, a fuoco auto di attivista di Libera

n occasione della Giornata in memoria delle vittime della mafia, che si è svolta il 21 marzo, aveva guidato il corteo organizzato da Libera a Palermo. Il giorno dopo le hanno bruciato l'auto che era parcheggiata sotto casa. Vittima dell'atto intimidatorio è Chiara Natoli.

"Ricordare le vittime della mafia aveva dichiarato - vuol dire impegnarsi concretamente per i diritti e la giustizia sociale".

Poi l'attentato incendiario che ha distrutto l'auto nel popolare quartiere del Borgo Vecchio, di fronte al porto. Sono in corso indagini.