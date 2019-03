Siracusa, finisce in carcere per scontare 11 anni, 8 mesi e 14 giorni

Deve scontare in carcere 11 anni, 8 mesi e 14 giorni per un cumulo di pene per vari reati commessi a Siracusa dal 2015 al 2018. Si tratta di Vincenzo Latina, 37 anni, di Siracusa, già sottoposto ai domiciliari, arrestato da agenti della Squadra Mobile in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.