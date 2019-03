Francofonte, falso circolo privato: per il titolare sanzione di 23.000 euro

Un noto circolo privato di Francofonte era in realtà un locale di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e sala giochi che operava senza le prescritte autorizzazioni di polizia. La situazione di abusivismo commerciale è stata scoperta durante mirati controlli eseguiti dal personale della Squadra Amministrativa della Questura, con la collaborazione del Commissariato di Lentini, che hanno portato alla luce un escamotage per fare profitto attraverso la maschera dell’ente senza fine di lucro. Il titolare è stato sanzionato per 23.000 euro e denunciato per non essere nemmeno in possesso della prescritta tabella dei giochi proibiti.

“Il rispetto della legalità - afferma il Questore - passa dall’imprescindibile necessità che chi vuole fare business debba avviare un’impresa pagando tutti gli oneri dovuti, non potendosi in alcun modo giustificare i soliti furbi che si mascherano dietro il volto nobile dell’associazionismo per godere di sgravi fiscali che non competono. Sul mercato tutti devono rispettare le regole”.