Catania, domani Toninelli a conferenza su aeroporti siciliani

La gestione del sistema aeroportuale siciliano tra nuove strategie, innovativi modelli di sviluppo e ipotesi di riforma. Sarà questo l’oggetto della conferenza “Aeroporti e Aerei per la Sicilia” in programma lunedì, 25 marzo, a Catania, che vedrà la presenza del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli e del Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento e alla Democrazia Diretta, Maurizio Santangelo. L’appuntamento, organizzato dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’Ars è in programma alle ore 16.30 al Palazzo della Cultura, Sala Marchesi, in via Vittorio Emanuele 121 a Catania.