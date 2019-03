Norvegia, nave da crociera in balia delle onde: maxi evacuazione

Doveva essere una vacanza da sogno, si è trasformata in un incubo per i 1300 passeggeri della Viking Sky. Alle prime ore del pomeriggio, la nave da crociera ha lanciato un Sos, segnalando un'avaria ai motori: con vento a 38 nodi e onde altissime, non era più in grado di manovrare, a 2,5 miglia dalla costa della regione di More og Romsdal, ad ovest della Norvegia. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono stati inviati 5 elicotteri che hanno fatto la spola tra la nave e la terraferma, ma le operazioni sono andate avanti a rilento: ogni velivolo infatti non può portare più di 20 persone per volta. Secondo media locali, inoltre, una scialuppa di salvataggio è stata costretta a tornare verso la nave per le onde più alte di 10 metri e condizioni meteo "brutali". Finora le persone evacuate sono 338e 17 sono state ricoverate in ospedale. Alcune versano in gravi condizioni.

L'ambasciata di Italia a Oslo è al lavoro, in raccordo con l'Unità di crisi, comando delle capitanerie di porto e autorità norvegesi, per verificare l'eventuale presenza di italiani a bordo della Sky Viking e prestare ogni possibile assistenza. Lo fanno sapere fonti della Farnesina.