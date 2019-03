Salvini attacca la Cina, nuova frizione con Di Maio

Il vicepremier leghista, Matteo Salvini, va all'attacco della Cina. Ed è nuova tensione con l'altro vicepremier M5s, Luigi Di Maio. "Non mi si dica che la Cina è un paese con il libero mercato": ha detto il responsabile del Viminale al Forum di Confcommercio a Cernobbio, aggiungendo comunque di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati "a parità di condizioni".

"Noi vogliamo essere assolutamente cauti quando c'è in ballo la sicurezza nazionale" ha precisato. Ma arriva la replica di Di Maio: "Salvini ha il diritto di parlare, io come ministro del Mise ho il dovere di fare i fatti e i fatti sono la firma di accordi per 2,5 miliardi".