Siracusa, Ortigia nel caos tra ambulanti abusivi, parcheggio selvaggio di auto e sosta di camper

"Imbarazzante" così il consigliere comunale di Siracusa, Francesco Burgio (M5S) definisce il caos a cui quotidianamente assiste in Ortigia e zone limitrofe, dal parcheggio del Molo San Antonio allo sbarcadero.

Burgio, in considerazione del fatto che il centro storico e meta quotidiana di turisti provenienti da ogni parte del mondo, comincia il suo "viaggio" proprio dal parcheggio del Molo Sant'Antonio: "Quella motovedetta collocata lì 12 anni fa - afferma - ormai è diventata rifugio per senzatetto e tossicodipendenti e sicuramente non è un bel biglietto da visita per i turisti appena scesi dai loro pulmann, cosi come non è bello incrociare una serie ambulanti abusivi che occupano letteralmente i marciapiedi di via Rodi e delle altre vie che costeggiano il parcheggio".

Il parcheggio selvaggio è l'altro grande problema del centro storico dove i cartelli di divieto non vengono rispettati: "in via Riva della Darsena - continua Burgio - esiste un divieto di parcheggio per le auto che è sistematicamente violato; per non parlare poi di Piazza Pancali letteralmente "occupate" dalle auto nei fine settimana".

L'ultima segnalazione riguarda la sosta dei camper allo Sbarcadero, che sembra essere diventata una vera e propria area di camperaggio, per legge vietata su strada in assenza di servizi.

"La soluzione in tutti questi casi è una presenza maggiore e puntuale della Polizia municipale - sollecita Burgio - anche perché la situazione rischia di sfuggire di mano. Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno in cui gli arrivi dei turisti crescono in maniera esponenziale e sarebbe deleterio per l'immagine della città accoglierli in questo modo. Ortigia è un gioiello che va tutelato e tutti - conclude - a partire da chi è competente per intervenire, deve rendersene conto da subito e far invertire la rotta".