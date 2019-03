Canicattini Bagni, in Consiglio approvazione Aro rifiuti e atto d’indirizzo su Ciapi per polo d’eccellenza sulle rinnovabili

Si è riunito ieri sera il Consiglio comunale di Canicattini Bagni. All’ordine del giorno dei lavori l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 30 Novembre e del 19 Dicembre scorsi, eventuali comunicazioni del Sindaco e del Presidente, la preso d’atto della costituzione del Gruppo Misto con l’adesione della Consigliera Luisa Chiarandà ex “Insieme per Cambiare”, l’approvazione dell’ARO Canicattini Bagni dopo l’uscita dall’ARO “Valle dell’Anapo”, la presentazione della prima Relazione del Sindaco, l’atto d’indirizzo per la Regione per l’utilizzo del Ciapi di Priolo quale Centro di ricerca e di applicazione delle nuove tecnologie, in particolare quella legate alle trasformazioni climatiche. Poi si è passati a una serie di interrogazioni in Aula