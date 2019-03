Floridia, impongono con le minacce il pascolo dei propri capi di bestiame in terreni altrui: arrestati per estorsione

Sono in due, padre e figlio, accusati dai Carabinieri di Floridia di estorsione in concorso: Nunzio Calleri, 55 anni, pluripregiudicato e Giuseppe Calleri, 35 anni, anch’egli pregiudicato, entrambi pastori floridiani. I due indagati, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero condotto giornalmente le proprie greggi sui terreni dei proprietari confinanti. Quest'ultimi sarebbero vittime dei due che avrebbero imposto i capi di bestiame anche a suon di offese e minacce, talvolta anche di morte.

Le indagini, dirette dal Procuratore Fabio Scavone e coordinate dal Pubblico Ministero Marco Dragonetti, sono state avviate nell'aprile del 2018, e supportate da testimonianza delle stesse vittime e registrazioni di alcuni dialoghi grazie a videoriprese.

I due avrebbero anche fatto allusioni ad un loro spessore criminale, e gravi ripercussioni in caso di denuncia alle Forze dell'ordine.

Nunzio Calleri è stato accompagnato in carcere, mentre il figlio Giuseppe, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.