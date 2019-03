Siracusa, nascondeva in casa hashish e cocaina: arrestata una donna

Nascondeva in casa 200 grammi di hashish, 52 grammi di cocaina, 2 chilogrammi di sostanza utilizzata per tagliare la cocaina, delle buste per il confezionamento, una ricetrasmittente e 435 euro in contanti.

Per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato Concetta Puglisi, 39 anni.

La donna è stata posta agli arresti domiciliari.