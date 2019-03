Un evento per la raccolta fondi del progetto "Dopo la scuola - Floridia Solidale"

Si tiene martedì 26 marzo alle 17, nel plesso scolastico di via Fava a Floridia, un evento- raccolta fondi per il progetto "Dopo la scuola - Floridia Solidale" dal titolo Taranta, Tarantelle e Tammurate".

L'iniziativa è promossa dall'associazione Ninphea e Auser Floridia, in collaborazione con il I° Istituto comprensivo E. De Amicis e l'associazione Pozzallo in Pizzica