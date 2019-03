Siracusa, l'Inda in tournée per l'Italia: portata in scena Lisistrata

In scena in 7 regioni d'Italia la commedia Lisistrata di Aristofane con la regia di Massimo Di Michele, così l’Accademia d’Arte del Dramma Antico va in tournée.

Debutto previsto per oggi a Lauria in Basilicata, nella Sala Atomium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Miraglia”, protagonista di un progetto di alternanza scuola/lavoro.

In tutto saranno messe in scena 13 repliche in 11 città italiane, dal 23 marzo al 6 aprile: Albano Laziale, Genova, Lovere, Sondrio, Arona, Alessandria, Figline Valdarno, Firenze, Roma e Caserta.

“Il nome di Lisistrata si lega a una rivoluzione culturale, tutta al femminile - spiega il regista Massimo Di Michele -. E’ una donna a capo di un esercito pacifico di donne più che mai decise a imporre il proprio volere su quello degli uomini. Per la prima volta consapevoli, organizzate, risolute e finalmente consce di essere parte di un pezzo di umanità riconoscibile, identificabile e fiero della sua specificità. Lisistrata è un’eroina moderna, ammantata di autorevolezza e saggezza; la sua battaglia ha il sapore di una rivolta sociale e al tempo stesso di una rivendicazione politica: contro la guerra, contro un potere di scelta che risiede stabilmente nelle sole mani degli uomini”.