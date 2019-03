Siracusa, Avis: grave carenza di sangue, c'è bisogno di donatori

Carenza di sangue a Siracusa. L'allarme è stato lanciato dall'Avis, insieme all'appello di attivazione dei donatori.

"Se l’invito per la donazione di sangue è sempre pressante per i donatori di gruppo 0 (sia positivo che negativo), in questi giorni, continua il Presidente, è parimenti urgente la donazione di sangue di gruppo A positivo, B positivo e negativo e AB positivo. Pertanto esorto tutti i cittadini in buone condizioni di salute e tutti i donatori a recarsi presso i nostri punti di raccolta sangue per effettuare la donazione" - ha detto il Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Nello Moncada.

“La donazione di sangue è un atto di civiltà verso l’ammalato - conclude Nello Moncada - La nostra terra ha sempre saputo dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Chiediamo a tutti di aiutarci in questo momento a soddisfare le richieste della struttura sanitaria"