La provincia di Siracusa tra le province più economiche per la spesa dell'acqua, rimane ancora alta la dispersione idrica

La provincia di Siracusa tra quelle in Sicilia in cui nel 2018 si è speso meno per il consumo dell'acqua: 298 euro all'anno per una famiglia fino a tre componenti e con un consumo medio di 192mc. Rispetto al 2017 si è registrato un incremento dello 0,9%. I dati sono contenuti nella XIV Indagine dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

Secondo il dossier ammonta a 412 euro la spesa per la bolletta idrica nel 2018 per una famiglia siciliana rispetto ai 426 euro della media nazionale. L’aumento su scala regionale rispetto al 2017 è stato del 2,5%. Catania la provincia più economica (215 euro), Enna la più costosa (715 euro).

Il livello di dispersione idrica in Sicilia si attesta 42,5%, rispetto alla media nazionale del 36,4%, ma su questo fattore si riscontrano differenze rilevanti fra le province:e qui la provincia di Siracusa scala la graduatoria piazzandosi al terzo posto con il 47,4% dietro il 54% di Trapani e il 52,7% di Palermo. La provincia dove minore è la dispersione è Caltanissetta con il 25,1%.