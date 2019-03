Le Soste di Ulisse celebra la sua tradizionale festa a Siracusa, ospiti vip da Ficarra a Cannavacciuolo

L'associazione Le Soste di Ulisse fa tappa a Siracusa per la sua tradizionale festa in cui celebra le eccellenze siciliane, non solo paesaggi e monumenti, ma soprattutto il cibo, la materie prime e l'accoglienza. L'appuntamento è per il 31 marzo e 1 aprile al Grand Hotel Minareto.

Il tema è significativo: "Sicilia da vivere. Terre, mare, uomini" che dà il senso della mission dell'associazione, nata del 2002 e che conta oggi 41 associati del settore dell'ospitalità e della ristorazione ad alto livello. L'intento è quello di trasmettere ai turisti, ai viaggiatori e agli ospiti l'immensa tradizione enogastronomica siciliana che vanta intere filiere che credono nella qualità e nella sostenibilità e che ha tutti i numeri per essere riconosciuta come settore trainante dell'economia dell'intera regione.

Il programma della due giorni prevede per domenica 31 marzo un evento di street food dalle 12,30 alle 17 lungo la terrazza del Belvedere; lunedì 1 aprile di mattina tavole rotonde su diversi temi e la sera la cena di Gala: ogni chef dell'associazione proporrà un proprio piatto gourmet a base di materie prime speciali, cucinando dal vivo in oltre 30 postazioni. Durante la cena saranno proclamati i nomi dei nuovi sei associati: si tratta di due hotel ( il Minareto di Siracusa e l'Hotel Monaci delle terre nere di Zafferana Etnea) e 4 ristoranti ( Vicari di Noto, Terrazza Costantino di Sclafani Bagni, Cortile Pepe di Cefalù) e Modì di Torregrotta).

Saranno tanti gli ospiti d'accezzione: da Salvo Ficarra agli chef Antonino Cannavacciuolo, Davide Scabin, Chicco Cerea e Filippo La Mantia