Priolo Gargallo, tenta di rubare ferro e rame in azienda dismessa: arrestato

E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di rubare materiale ferroso all'interno della società Co.ge.ma, ormai dismessa.

In manette, in flagranza di reato, Massimo Gennuso, disoccupato siracusano, 47 anni, con precedenti di polizia.

Il bottino frutto del tentato furto circa 200 chili di materiale ferroso, di cui 30 chili di rame. Gennuso è stato sorpreso con la refurtiva già accatastata per essere poi trasferita sul suo autocarro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gennuso è stato sottoposto ai domiciliari.