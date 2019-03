Avola, in possesso di 14 dosi di cocaina: 23enne arrestato per spaccio

E' stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina, suddivisa in 14 dosi già pronte per essere spacciate. La scoperta dei Carabinieri a seguito di perquisizione personale e domiciliare, in casa di Angelo Parisi, 23 anni, avolese, con precedenti di polizia.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso.

L‘arrestato è stato tradotto agli arresti domiciliari.