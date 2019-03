Rosolini, sanità ospedaliera nella zona sud: il Consiglio Comunale approva una mozione per la tutela

Approvata all'unanimità, in Consiglio comunale, riunito ieri a Rosolini, una mozione a tutela della sanità ospedaliera nella zona sud della provincia di Siracusa a seguito del riordino della rete ospedaliera.

"Sono soddisfatto dei lavori consiliari che hanno riguardato il punto relativo alla problematica sanità nella nostra zona. Un dibattito civile e molto approfondito da parte del consiglio nel quale sono emerse le criticità dei servizi sanitari nel comprensorio ed in particolare dei due nosocomi che vi insistono, quello di Avola e di Noto. - dice il Presidente del Consiglio Comunale Piergiorgio Gerratana - Nel corso dei lavori è stato concordato che la Commissione Consiliare Igiene e Sanità istituisca un tavolo permanente allargato alle professionalità presenti in seno al civico consesso cittadino per diventare un osservatorio costante al fine di salvaguardare le strutture presenti sul territorio"