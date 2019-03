Siracusa, smaltimento illecito di rifiuti speciali: denunciato titolare di una carrozzeria

Avrebbe smaltito illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non. A finire nel mirino della Polizia Provinciale, il titolare di una carrozzeria di Siracusa.

Paraurti di autovetture, grandi sacchi in plastica solitamente utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani sono stati rinvenuti dagli Agenti in contrada Fusco, lungo la carreggiata del vecchio tracciato automobilistico. All'interno si trovavano guanti in lattice, stracci, carta per mascheratura, scarti di nastro carta, filtri aria auto e diversi barattoli vuoti di vernice, diluente e solvente, rifiuti tutti facilmente riconducibili all’attività di autocarrozzeria.

Il rappresentale legale della ditta, per violazione delle norme ambientali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.