Lentini, si rifiutano di fornire le proprie generalità e minacciano la Polizia: denunciati

Durante un posto di blocco in via V. Emanuele, avrebbero inveito contro gli agenti minacciandoli e rifiutando di fornire le proprie generalità.

La Polizia di Stato di Lentini ha denunciato M.E. (21 anni), già noto alle forze dell’ordine, e B.S. (29 anni), già sottoposto all’obbligo di dimora, per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.