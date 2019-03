Augusta, rapina e tentato omicidio di moglie e figlia: arrestato 44enne

Avrebbe scavalcato il cancello si un'abitazione per introdursi all'interno dell'abitazione e mettere a segno una rapina. E' successo ieri mattina, intorno alle 9,40, ad Augusta in contrada Cozzo Margi.

Appena arrivati sul posto gli Agenti della Polizia di Stato hanno sentito urla di una donna provenienti dall'abitazione.

Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe picchiato moglie e figlia, trasportate in ospedale per le cure del caso, con prognosi di 30 giorni ciascuna.

L'uomo è stato arrestato. Si tratta di M.M., 44 anni, di Augusta e già noto alle forze di polizia. E' accusato di rapina, ricettazione, tentato omicidio e lesioni personali gravi