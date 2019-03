L’Eurialo Siracusa affronta domani l’Avola

Seconda trasferta consecutiva per l’Eurialo Siracusa, impegnata domani pomeriggio alle 17 ad Avola nel campionato di serie C di volley rosa. Nuovo derby dunque per la formazione verdeblù che, dopo aver perso a testa alta sei giorni fa a Brucoli contro l’Augusta, affronterà la formazione di casa con voglia e determinazione. L’intento è di cercare di fare punti per lasciare l’ultimo posto in classifica. Potrebbe essere una partita equilibrata tra due squadre che si equivalgono, anche se quella avolese sarà avvantaggiata dal fattore campo.

Avola e Eurialo si sono affrontate ieri pomeriggio per il campionato under 18. Ha vinto 3-0 la compagine aretusea, che ha così chiuso la stagione regolare a punteggio pieno, avendo conquistato 30 punti in 10 partite.

Ieri l’Eurialo è scesa in campo con le calze spaiate a sostegno della giornata a tema “Diversi ma uguali”, una delle iniziative previste per la giornata della sindrome di Down per ricordare a tutti, anche attraverso i colori, quanto sia importante l’inclusività per le persone con SdS.

Nel campionato under 16 martedì l’Eurialo ha superato 3-0 l’Augusta nel recupero e fra cinque giorni si giocherà il primo posto nello scontro diretto con l’Aurora che, in classifica ha 38 punti, uno in più delle verdeblù. Sarà una partita appassionante tra le due squadre siracusane pronte a dar vita ad un match equilibrato e combattuto.