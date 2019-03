Siracusa- Ragusa in treno, i sindacati: "Per 90 km ci vogliono 3 ore"

"Al Nord si discute per la TAV qui per un percorso di 90 km si impiegano non meno di 3 ore".

Parte da questo assunt la protesta di Cgil, Cisl e Uil che accusano le Ferrovie di aver colpevolmente abbandonato questo territorio e per avvalorare la tesi, Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafo', segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Siracusa, con i segretari delle categorie interessate, lunedì saliranno sul treno che collega Siracusa con Ragusa. Ad ogni stazione, la delegazione sindacale troverà il sindaco del Comune in cui ricade il punto di sosta ferroviaria, in segno di adesione all'iniziativa. Il convoglio partirà alle 10.30.