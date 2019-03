Siracusa, Valore cittadino: "Intitoliamo una strada a Pippo Scarso"

Rinominare Ronco II a via Grottasanta in via Giuseppe Scarso per il Diritto di Vivere. Questa la richiesta che Valore cittadino Siracusa rivolge al sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

"In questa giornata celebrativa in cui il Mondo della Disabilità si propone di sensibilizzare al valore della diversità, all'inclusione ed al rispetto, nell'auspicio che mai nessuno resti indietro - si legge nella nota - desideriamo richiamare il suo ricordo. Sull'omicidio di Giuseppe Scarso è stata fatta giustizia, la giustizia legale però non sempre ha l'ultima parola nelle vicende umane - conclude - specie quando queste lasciano un senso di sofferenza profonda tra i familiari della vittima, nel tessuto cittadino e tra le persone ed i familiari di persone svantaggiate".