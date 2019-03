Siracusa, sorpreso a spacciare droga in via Italia 103: arrestato

E' stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva dosi di sostanze stupefacenti ad un assuntore locale, in via Italia 103 a Siracusa. Si tratta di Tommaso Liotta, 25 anni, disoccupato siracusano con precedenti di polizia, finito in manette per spaccio di stupefacenti.

Vistosi scoperto, il ragazzo avrebbe tentato di sfuggire al controllo salendo sul terrazzo di un condominio per poi tentare di disfarsi della droga gettandola di sotto.

Il materiale è stato completamente recuperato e sequestrato: 22 dosi di cocaina e 17 dosi di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro. Liotta adesso è ai domiciliari