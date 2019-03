Noto, minori coinvolti in una lite: denunciati in tre

Sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Noto tre minori coinvolti in una lite avvenuta lo scorso 17 marzo in corso Vittorio Emanuele.

Un giovane è stato denunciato per i reati di minacce gravi e lesioni personali, un altro per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate, il terzo per lesioni personali aggravate.