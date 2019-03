Buscemi, via ai lavori sulla "SR9 Collo di Monaco-Bosco Rotondo"

Da domani via ai lavori di sgombero del materiale roccioso sulla “SR9 Collo di Monaco- Bosco Rotondo”, a Buscemi, al fine di riaprire l'arteria al transito delle automobili. I lavori, che dureranno quindici giorni, consentiranno di mettere in sicurezza l’arteria provinciale dopo la frana di circa due mesi addietro.

Sarà anche montata una rete di protezione per quanto riguarda il costone roccioso.