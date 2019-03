Buscemi, 800mila euro per il restauro in Chiesa Madre

Accertata dalla Regione siciliana la somma di 800mila euro per la realizzazione dei lavori di restauro Chiesa Madre - Natività di Maria SS. nel Comune di Buscemi. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

"Come si ricorderà, la somma era già stata inserita nel Patto per il Sud, nella scorsa Legislatura. - dice Vinciullo - Sono particolarmente soddisfatto perché un intervento da me fortemente voluto e difeso nella scorsa Legislatura giunge a compimento"