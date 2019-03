Siracusa, Fratelli d'Italia: "Intitolare uno spazio per bambini a Giuseppe Di Matteo"

Con oltre 400 firme raccolte oggi, nella Giornata contro le mafie, Fratelli d'Italia ha protocollato al Comune di Siracusa la richiesta di dedicare un parco giochi o altra struttura, strada, via o piazza frequentata prevalentemente dai bambini, al piccolo Giuseppe Di Matteo, scrivendo nella lapide “A Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido l'11 gennaio 1996 a 15 anni. A ricordo del bambino che amava i cavalli ucciso brutalmente dalla mafia”.

"Con questa iniziativa presentata simbolicamente in questa data vogliamo ricordare a tutti noi cos'è la mafia e cosa è stata capace di fare dimostrando assoluto disprezzo della legge ma perfino di qualsiasi valore morale" - si legge in una nota a firma di Fratelli d'Italia.

Al deposito della richiesta in rappresentanza del partito, oltre al coordinatore cittadino Paolo Cavallaro, il dirigente regionale Marco Mastriani e i componenti del coordinamento cittadino Silvia D'Arrigo e Angelo Lantieri.