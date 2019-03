Siracusa e provincia, danni maltempo: vertice in Prefettura

Dirigenti comunali e regionali del settore agricoltura in riunione, questa mattina, dal Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi, per discutere dei danni a seguito del maltempo del 23 e 24 febbraio.

Tutti d'accordo sull'urgenza di attivare misure economiche e ammortizzatori sociali in favore delle aziende colpite.

La Prefettura si è impegnata a dichiarare lo stato di calamità naturale e ad inoltrare al ministero la richiesta di benefici per l'azienda di acquacultura di Pachino che occupa 100 lavoratori.

Inoltre, sempre la Prefettura provvederà a segnalare agli organi di Governo l'esigenza di consentire ai lavoratori di fruire della Cassa integrazione al di là delle giornate lavorative.