Siracusa, avviata indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di distributori automatici di alimenti e bevande

Sarà avviata dalla Questura di Siracusa un’indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di distributori automatici di alimenti e bevande presso la Questura di Siracusa e gli Uffici distaccati della Provincia aretusea.

Le ditte interessate potranno prendere visione di tutta la documentazione per poter manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara visitando il sito https://questure.poliziadistato.it/it/Siracusa/articolo/9765c922e0a6681c281812532, alla Sezione Amministrazione Trasparente, oppure contattando, tramite il centralino della Questura di Siracusa al numero: 0931495111, l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.