Il tour di M5s a Ferla, Cassaro, Buccheri, Priolo, Palazzolo e Buscemi

Di reddito di cittadinanza e di quota 100 si parlerà questo fine settimana nel tour "I primi 200 giorni di governo". I portavoce nazionali Paolo Ficara, Maria Marzana, Filippo Scerra e Pino Pisani assieme ai portavoce regionali Stefano Zito e Giorgio Pasqua incontreranno i cittadini venerdì alle 16,30 all’auditorium di via Vittorio Emanuele a Ferla; alle 17,45 nella sede della Protezione civile a Cassaro; alle 19 a nell’aula consiliare L. Arminio di via Garibaldi a Buccheri. Sabato 23 marzo saranno a Priolo alle 10 a La dolce Vita di viale Annunziata 10; alle 17 nell’aula consiliare di piazza del Popolo a Palazzolo Acreide e alle 19 nell’aula consiliare di via Libertà 12 a Buscemi.