Siracusa, aggiudicata la gara per lavori all'altare marmoreo della Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro

Aggiudicata la gara per i lavori di restauro per il recupero dell'Altare marmoreo del Tempietto della Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro in Siracusa. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.

A disposizione per i lavori 105.232,63 euro, ma, grazie al ribasso d’asta, verranno spesi solamente 56.800,00 euro.

"I lavori di recupero dell'altare marmoreo - spiega Vinciullo - consistono in “smontaggio dell'altare esistente, pulitura e stuccature per tutta la superficie, rilievo mediante laser scanner 3D finalizzato alla ricostruzione di eventuali elementi mancanti, mappatura di tutti gli elementi marmorei, permiature con barre in vetro resina e resina epossidiche, rimontaggio e ricollocazione degli elementi in marmo compresi ancoraggi alla muratura, integrazione di elementi marmorei policromi mancanti, protezione superficiali del paramento marmoreo per tutta la superficie".