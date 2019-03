Autostrada Ragusa-Catania, disco verde dal pre-Cipe: domani a Roma i sindaci di Lentini, Carlentini e Francofonte

Via libera dal pre-Cipe al “collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso fra lo svincolo della SS 514 Chiaramonte con la SS115 e lo svincolo della SS194 “Ragusana”.

La riunione si è svolta oggi, in vista della seduta del prossimo 4 aprile al Cipe, dove si potrà preparare il relativo cronoprogramma.

"L’intesa raggiunta tra i vari interlocutori ci permette anche di poter replicare con i fatti alle ingenerose accuse sollevate da alcuni negli ultimi giorni, mettendo in discussione il rapporto istituzionale instauratosi con il Ministro Lezzi, nei confronti dell’operato dei Sindaci che, invece, non hanno mai perso la speranza per la realizzazione dell’opera" - commenta il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio.

Intanto, in trasferta, a Roma, domani i sindaci dei comuni che ricadono nell'area della strada statale 194, conosciuta come la Ragusana. Dalla provincia di Siracusa andranno ad incontrare il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, i sindaci di Carlentini Giuseppe Stefio, di Lentini Saverio Bosco e di Francofonte Daniele Lentini.