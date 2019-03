Siracusa, un milione di euro per la manutenzione di due asili comunali

Saranno il “Baby smile”, di via Regia corte, e “L'arcobaleno”, di via Spagna a Siracusa, gli asili comunali che si sono visti approvare, ieri, dalla Giunta comunale, i progetti per la manutenzione straordinaria. Gli interventi riguarderanno le coperture e la realizzazione di rivestimenti esterni termoisolanti puntando al risparmio energetico; inoltre saranno sostituiti gli infissi, rifatti gli impianti e ripristinati i solai.

I lavori saranno finanziati, attraverso la Regione siciliana, con i fondi europei per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2007-2013.

Per ciascun asilo è stato chiesto un importo di poco inferiore e 500mila euro comprensivi di oneri di sicurezza e di spese fisse; l'importo a base d'asta sfiora i 297mila euro per il “Baby smile” e i 292mila per “L'arcobaleno”.