Palazzolo Acreide, ruba portafogli ad una donna per acquistare telefonino e tablet: arrestato

Avrebbe sottratto un portafogli dalla borsa di una donna di 66 anni, approfittando di un suo momento di distrazione, trovando all'interno 500 euro, per poi darsi alla fuga. E' successo ieri a Palazzolo Acreide. Ad allertare i Carabinieri la vittima stessa, da qui sono partite le indagini che hanno portato all'arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato, Antonino Conigliaro, 54 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo, dopo il furto, si sarebbe recato in un negozio di telefonia per acquistare un telefonino ed un tablet, ma bloccato è stato arrestato e tradotto ai domiciliari. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla proprietaria.