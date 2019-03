Ferrovie Siracusa-Noto, Gradenigo :"Sfruttare la linea per creare un collegamento con zone balneari"

Utilizzare la linea Ferroviaria Siracusa-Gela per creare un asse che, nei giorni festivi, colleghi Siracusa a Noto passando per le spiagge di Avola e Fontane Bianche. La proposta di sfruttare la linea ferroviaria che generalmente nei giorni festivi è soppressa è del consigliere comunale Carlo Gradenigo, una proposta messa nera su bianco in un atto di indirizzo sottoscritto già da altri otto consiglieri.

L'ambizione del progetto è trasformare un problema in una occasione di sviluppo, permettendo così a turisti e residenti di andare al mare utilizzando un mezzo economico, rapido e ecologico come il treno.

La richiesta inoltrata al sindaco e alla giunta è di aprire un confronto con i sindaci e le amministrazioni di Avola e Noto, i sindacati, i privati e le associazioni di categoria, al fine di condividere mezzi, risorse e strategie territoriali allo scopo di arrivare alla firma di un accordo di programma con Trenitalia e FS.