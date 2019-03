Siracusa, "Piani Mobilità": il Comune avvia un percorso condiviso con la città

"PGTU e PUMS sono strumenti fondamentali per la mobilità cittadina: da qui la decisione del coinvolgimento della città alla vigilia della loro approvazione". Lo ha detto il presidente della IV Commissione, Ferdinando Messina, aprendo i lavori su “Piani di mobilità” al centro di un incontro dibattito aperto alle associazioni e ai cittadini, che si è tenuto ieri all'Urban Center.

Tanti gli interventi durante il dibattito, primo tra tutti quello della Consulta femminile che ha posto l’attenzione sulla necessità di incrementare il servizio pubblico; Salvo Russo di “Attivisti Siracusa” ha proposto la creazione della pista ciclabile del mare che colleghi via Elorina con Fontane Bianche, e la riattivazione dei servizi di go bike; Francesco Perez di “Valorabile” ha sottolineato l’importanza della sostenibilità del piano che deve tener conto di nuove soluzioni di mobilità, ed insieme a Davide Mauro e Franco Motta ha proposto un sistema di collegamento viario di strade secondarie che privilegi gli spostamenti in bicicletta e in carrozzina; Alberto Restuccia, ha chiesto un nuovo approccio al sistema di mobilità che vada in controtendenza rispetto a quanto fatto finora; Gianluca Belviso e Rino Mulè hanno evidenziato la necessità di un continuo confronto con la città per far diventare i Piani uno strumento di pianificazione in continua evoluzione che rispetti la sensibilità della popolazione.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Ferdinando Messina.